"بر حقال" ينفذ مشاريع في رمضان بتكلفة مليون ونصف المليون ريال

نفذت جمعية البر الخيرية بمركز حقال، عددًا من المشاريع خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليون ونصف المليون ريال سعودي.
وقال المتحدث الرسمي لجمعية البر عضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالرحمن الجمعي: إن المشاريع تنوعت بين سلال غذائية وأجهزة كهربائية وعبوات مياه صحية وتوزيع لحوم وسقيا مياه للأرامل والأيتام "صهاريج مياه من محطة التحلية التابعة للجمعية"، وتأمين مستلزمات طبية للأطفال الرضع، ومساعدات مالية للشباب المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى ترميم عشرة منازل.
وأضاف المتحدث: حرصنا في الجمعية على راحة المستفيدين، وذلك بإيصال السلال لمنازلهم عن طريق سيارات الجمعية، واشترك في التوزيع جميع منسوبي الجمعية وفريق ساعد التطوعي بحقال.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية منصور بن صقر الجميعي، عن شكره وتقديره لدور شركاء النجاح في الجهات المانحة، مثنيًا على الدور الكبير الذي بذله أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الجمعية والفريق التطوعي خلال تنفيذ هذه البرامج.