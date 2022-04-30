"بر حقال" ينفذ مشاريع في رمضان بتكلفة مليون ونصف المليون ريال

وقال المتحدث الرسمي لجمعية البر عضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالرحمن الجمعي: إن المشاريع تنوعت بين سلال غذائية وأجهزة كهربائية وعبوات مياه صحية وتوزيع لحوم وسقيا مياه للأرامل والأيتام "صهاريج مياه من محطة التحلية التابعة للجمعية"، وتأمين مستلزمات طبية للأطفال الرضع، ومساعدات مالية للشباب المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى ترميم عشرة منازل.