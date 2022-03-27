"بر فيفاء" توزِّع 1450سلة غذائية على الأُسر المستفيدة بدعم 58 متطوعًا

أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفاء توزيع 1450سلة غذائية على الأُسر المستفيدة من الجمعية، البالغ عددها 1100أسرة.

وكانت حملة توزيع السلال الرمضانية قد انطلقت يوم الخميس، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بإجمالي 58 متطوعًا مسجلاً في الفرصة التطوعية. كما قامت الجمعية بتوزيع قسائم شرائية على المستفيدين، عبارة عن مشتريات مقسمة على ثلاث فئات: 500 ريال، و600 ريال، و700 ريال.

وقدَّم رئيس جمعية البر بفيفاء يزيد أسعد الفيفي شكره للمتطوعين المسجلين في الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، حاثًّا الجميع على استغلال مثل هذه الفرص بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وآخرتهم.