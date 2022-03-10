بشعار "امش 30" .. "العنزي" يدشن فعالية اليوم الوطني للمشي فى شرورة

دشّن محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم، فعالية اليوم الوطني للمشي تحت شعار "امش 30"، الذي نظمه مستشفى شرورة بحضور مدراء الدوائر والجهات الحكومية والأهلية بممشى الوطن بالمحافظة".
وتتزامن هذه الفعالية مع اليوم الوطني للمشي، والتي تُطلقها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30"، وتستهدف جميع فئات المجتمع، بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة متوسط العمر من 74 عامًا إلى 80 عامًا، إلى جانب رفع نسبة الممارسين للمشي.
جاء ذلك بناء على توجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسمو نائبه، بشأن تفعيل يوم المشي العالمي تحت شعار "امش 30" التي رعاها الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وتم تنفيذها بالمنطقة بشكل عام وبوقت واحد.