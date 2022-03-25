بشعار "بيئتنا مسؤوليتنا".. رئيس "أرطاوي السر" يرعى تدشين زراعة ٧٠٠ شجرة

رعى رئيس مركز أرطاوي السر محمد بن فارس الجريس تدشين حملة أسبوع البيئة " بيئتنا مسؤوليتنا " في مركز الأرطاوي، بإشراف من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وتفصيلاً، تستهدف حملة التشجير زراعة 700 شجرة في نطاق المركز وذلك تحقيقاً لمبادرة سمو ولي العهد "السعودية الخضراء"، التي تتطلع لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية والشرق الأوسط.
وشارك بحملة التشجير رئيس بلدية السر المهندس عمر بن عيد العتيبي ومدير وحدة البيئة بمركز جفن نور بن محمد المطيري ومدير شرطة وثيلان نايف بن عبدالهادي المطيري ومدير مركز صحي أرطاوي السر هزاع الجش ومدير مدرسة متوسطة وثانوية أرطاوي السر تركي غالب، ومدير مدرسة الملك عبدالعزيز عطالله المطيري وعدد من الأهالي والطلاب والمواطنين.