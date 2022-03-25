بشعار "بيئتنا مسؤوليتنا".. رئيس "أرطاوي السر" يرعى تدشين زراعة ٧٠٠ شجرة

وشارك بحملة التشجير رئيس بلدية السر المهندس عمر بن عيد العتيبي ومدير وحدة البيئة بمركز جفن نور بن محمد المطيري ومدير شرطة وثيلان نايف بن عبدالهادي المطيري ومدير مركز صحي أرطاوي السر هزاع الجش ومدير مدرسة متوسطة وثانوية أرطاوي السر تركي غالب، ومدير مدرسة الملك عبدالعزيز عطالله المطيري وعدد من الأهالي والطلاب والمواطنين.