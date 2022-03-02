بعد الحصول على مركز متقدم في تقييم "سباهي".. "البقمي" يتسلم شهادة الاعتماد

شهد مركز الرعاية الصحية الأولية بالحشرج بمحافظة تربة جهوداً مميزة خلال الفترة الماضية سعى من خلالها الطاقم الإداري والطبي إلى تغيير مستوى الخدمة بشكلٍ أفضل مما كان عليه في الأعوام السابقة، وهو ما أسهم في الفوز بأحد المراكز الأولى في التقييم والحصول على شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"، وذلك في نقلة نوعية للقطاع الصحي بمحافظة تربة.

جاء هذا الاعتماد بعد اجتياز المركز للتقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز ودليل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

ويستقبل مركز الرعاية الصحية الأولية بالحشرج كافة فئات المجتمع من أطفال وكبار ومسنين، ويقدّم لهم الخدمات العلاجية على أرقى مستوى.

وبتلك المناسبة، سلم المساعد للصحة العامة بصحة الطائف خالد بن محمد الثبيتي، مدير مركز صحي الحشرج نواف عائض البقمي، شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"، متمنياً لهم ولجميع منسوبي الصحة دوام التوفيق والنجاح لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتقديم أرقى الخدمات الصحية لهم.

