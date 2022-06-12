بعد تأهيلهم لسوق العمل .."الحربي" يكرّم "53" خريجًا من " ذوي الإعاقة" بالرياض

كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي "53" متدربًا من ذوي الإعاقة التابعين لمركز التأهيل المهني للذكور بالرياض بعد تخرجهم واختتام السنة الدراسية الحالية 1443 هـ في المركز، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة ومشيدًا بجهود المركز.
وكان الخريجون قد تدربوا خلال العام في عدة مجالات متوافقة مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل شملت أعمال الحاسب الآلي والسكرتارية والكهرباء وتنسيق الحدائق والأعمال المكتبية والتبريد والتكيف والسنترال وحاسب آلي المكفوفين وصيانة الأجهزة الذكية إلى جانب مساعدة المتدرب في الحصول على الوظيفة المناسبة بعد التخرج في حدود الإمكانات وتقديم الدعم للمشروعات الفردية وفق ضوابط محددة.
يُشار إلى أن مركز التأهيل المهني للذكور بالرياض يستقبل المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية شرط أن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 15 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.