بعد تأهيلهم لسوق العمل .."الحربي" يكرّم "53" خريجًا من " ذوي الإعاقة" بالرياض

يُشار إلى أن مركز التأهيل المهني للذكور بالرياض يستقبل المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية شرط أن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 15 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.