بعد تتويجهم بالميداليات والكؤوس الذهبية.. محافظ الحريق يستقبل نجوم التايكوندو

استقبل محافظ محافظة الحريق محمد بن ناصر الجرباء بمكتبة منسوبي إدارة ومدربي ولاعبي نادي الفرع بلعبة التايكوندو، بعد تتويجهم بعدد من الميداليات والكؤوس الذهبية وحصول فريق البراعم على البطولة والمركز الأول على مستوى المملكة.
رحب المحافظ بنجوم اللعبة وأثنى على تفوقهم وعلى جهودهم وتحقيقهم البطولات ومنافستهم للأندية الكبيرة على المراكز الأولى، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال مشوارهم القادم وحصد المزيد من البطولات وتحقيق الإنجازات.
وفى ذات السياق، قام أعضاء النادي والأبطال بزيارة لمزرعة خضراء، حيث استقبلهم سعد بن محمد الخثلان الذي أثنى على إبداعاتهم وإنجازاتهم المتتالية التي تثلج الصدر وتضاف إلى السجل الذهبي وبتاريخ إنجازات النادي.
وكان فريق التايكوندو للبراعم قد توج بطلاً لبطولة المملكة للأندية الأبطال للبراعم للعام 2022م، والميداليات الذهبية عن طريق نجومه فهد بامسعود وعبدالإله الدوسري ومشاري قيسي، فيما حقق ميداليات البرونز نايف الزهراني وعبدالملك القرون.
ويتميز النادي بلعبة التايكوندو وبجميع الفئات (براعم-ناشئين - شباب- درجة أولى) وسبق أن حققت فرق النادي العديد من المنجزات على المستوى المحلي والإقليمي والمنافسة على المراكز المتقدمة، وآخرها تحقيق نادي الفرع للدرجة الأولى، المركز الثالث ببطولة المملكة للأوزان الأولمبية للدرجة الأولى بمشاركة 40 نادياً عن طريق اللاعبين يثرب علي حسن وقاسم سلمان سفياني بالبطولة التي أقيمت بالطائف.
ونال المدرب الوطني الكابتن خالد الدهيمي المشرف على اللعبة بالنادي التكريم والتقدير، فقد تم تكريمه من قبل اتحاد اللعبة كأفضل مدرب بالمملكة مع مدربي الهلال وأبها.