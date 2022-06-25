بعد تتويجهم بالميداليات والكؤوس الذهبية.. محافظ الحريق يستقبل نجوم التايكوندو

استقبل محافظ محافظة الحريق محمد بن ناصر الجرباء بمكتبة منسوبي إدارة ومدربي ولاعبي نادي الفرع بلعبة التايكوندو، بعد تتويجهم بعدد من الميداليات والكؤوس الذهبية وحصول فريق البراعم على البطولة والمركز الأول على مستوى المملكة.