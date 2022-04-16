بعد توقف لمدة 70 عامًا.. محافظ القنفذة يفتتح مهرجان فوانيس بالمنطقة التاريخية

وأضاف "باسندوة" أن هذا المهرجان سيعيد لهذه المنطقة التاريخية القديمة بالقنفذة نبض الحياة بعد أن توقفت منذ سبعين عامًا تقريبًا، منذ أن توقف ميناء القنفذة، حيث كان بالمنطقة التاريخية أول مركز للبريد السعودي على ساحل البحر الأحمر في عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في عام 1343 هجرية الموافق 1925 ميلادية.