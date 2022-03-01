بعد مناشدات الأهالي.. إنشاء دورة مياه في حديقة رقم 11 بالشرائع

استبشر زوار حديقة مخطط 11 بأعمال التطوير التي تشهدها الحديقة هذه الأيام، والتي بدأت بأعمال حفر وإنشاء دورة مياه في الحديقة، والتي كانت من أكثر مطالب زوارها منذ فترة تأسيسها.

ووثقت "سبق" مساء اليوم الموقع؛ حيث العمل قائم على قدم وساق؛ إذ تم عزل المنطقة التي تقوم فيها أعمال الحفر كإجراء احترازي لضمان سلامة مرتادي الحديقة المتواجدين فيها وقت أعمال الصيانة، ولاسيما أن الموقع في بداياته، ويشهد أعمال حفر بعمق عدة أمتار.

يذكر أن حديقة 11 قامت أمانة العاصمة المقدسة قبل عدة أشهر بعمل صيانة كاملة للموقع من حيث إعادة زراعة أرضيته، وتأهيل مسطحاته الخضراء، فيما كانت "سبق" قد تناولت في عدة تقارير مناشدات الأهالي بضرورة إنشاء دورة مياه في الموقع؛ وهو ما تحقق للأهالي.