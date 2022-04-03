بعد 15 عاماً.. الطلاب والطالبات يعودون للدراسة في رمضان

عادت الدراسة في شهر رمضان بدءاً من اليوم الأحد، بعد توقفها خمسة عشر عاماً الماضية، حيث كان العام الدراسي 1428 هو آخر عام شهد دوام الطلاب والمعلمين حضورياً في أيام شهر رمضان، إذ تم بعده إصدار التقويم الدراسي للسنوات التالية الذي تنتهي فيه الدارسة وتسليم النتائج قبل دخول الشهر الكريم.