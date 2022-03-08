"بلدية الجموم" تصادر وتتلف مواد غذائية مجهولة المصدر

وصادرت الفرق الرقابية 25 كيلوجرامًا من الدجاج الطازج المعاد تجميده، ولحوم مجهولة المصدر، و91 كيلوجرامًا من البصل بسبب سوء التخزين وتخزينه في أماكن غير مرخصة تضمنت سكن العمال بعد ملاحظة عامل يقوم بإحضاره للمطعم.