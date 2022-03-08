"بلدية الجموم" تصادر وتتلف مواد غذائية مجهولة المصدر

نفذت وكالة البلديات متمثلة في بلدية محافظة الجموم، حملتها الرقابية والميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث شملت الجولات 11 محلًا.
وصادرت الفرق الرقابية 25 كيلوجرامًا من الدجاج الطازج المعاد تجميده، ولحوم مجهولة المصدر، و91 كيلوجرامًا من البصل بسبب سوء التخزين وتخزينه في أماكن غير مرخصة تضمنت سكن العمال بعد ملاحظة عامل يقوم بإحضاره للمطعم.
كما رصدت الفرق عددًا من الملاحظات تضمنت تدني مستوى النظافة للمحل، وعدم وجود لوحة تبين نوع اللحوم المستخدمة، وعدم وضع لوحة بالسعرات الحرارية واحتياج الفرد منها ومسببات الحساسية.
ورصد المراقبون مخالفات أخرى تمثلت في عدم إغلاق فتحات الصرف الصحي، ومخالفة الشروط الصحية في المبنى وتجهيزاته، وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية.