"بلدية الجموم" تكثف جهودها لتنفيذ خطة أعمالها خلال موسم الحج

وتواصل بلدية محافظة الجموم، من خلال إدارة البلاغات، استقبال بلاغات منصة بلدي 940 وإرسالها إلى الإدارات كل بحسب تخصصه، للوقوف عليها وحلها، إضافة إلى استقبال بلاغات الطوارئ ومتابعة جولات المراقبين على منصة "ممتثل"، والرد على المخاطبات في نظام "تيسير"، ومراجعة الكتاب الإحصائي مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.