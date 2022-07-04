"بلدية الجموم" تكثف جهودها لتنفيذ خطة أعمالها خلال موسم الحج
بدأت بلدية محافظة الجموم في تنفيذ خطة أعمالها خلال موسم حج هذا العام، وسط توجيهات من رئيس بلدية محافظة الجموم، فيصل بن حمدان آل مخلص، على تسخير كل الإمكانيات والطاقات من آليات ومعدات وكوادر بشرية، لإنجاح خطة الحج والقيام بأعمال البلدية على أكمل وجه.
وتفصيلا، تتولى إدارة الخدمات في بلدية محافظة الجموم، مهام متابعة المحالّ المتعلقة بالصحة العامة، وتشديد الرقابة على المطابخ والتأكد من التزامها بفترة الذبح المسموح بها، وتكثيف الجولات على الأسواق التجارية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لمكافحة ظاهرة اللحوم مجهولة المصدر ومتابعة البلاغات مع المختصين وإغلاقها.
وتواصل إدارة المرافق العامة والصيانة والتشغيل، خلال موسم الحج، أعمال صيانة وتشغيل الحدائق العامة والمزروعات في الشوارع والساحات العامة، ومباني ومرافق البلدية، والشوارع والطرق العامة من إنارة وأرصفة وحفريات، إضافة إلى متابعة عقود مشاريع الصيانة الجارية وبلاغات 940 ومعالجتها وإغلاقها.
وتتابع إدارة المشاريع في البلدية، المشاريع القائمة والإشراف عليها، والرد على المخاطبات الواردة من أمانة العاصمة المقدسة والجهات الحكومية، فضلًا عن متابعة بلاغات 940 ومعالجتها وإغلاقها.
وفيما يتعلق بالنظافة، تواصل إدارة النظافة، متابعة أعمال النظافة داخل الأحياء والطرق، فضلاً عن متابعة المحالّ التجارية والتأكد من توفر عقود النظافة والمقاولين المؤهلين من أمانة العاصمة المقدسة، وحصر السيارات التالفة والخربة ورفعها مع اللجان المشتركة، والمشاركة والتنسيق مع فرق مكافحة الرش والإصحاح البيئي.
وتستمر إدارة خدمة العملاء والرقابة النسائية، في الرد على استفسارات العميل لنظام "بلدي" الخاص بالرخص وتحويل المعاملات، والاتصالات الإدارية، ونظام "سبيل"، والقيام بجولات رقابية على الصوالين النسائية، والمحلات التجارية التي تعمل بها عمالة نسائية، ومتابعة البلاغات 940 المتعلقة بمحلات التزيين النسائي.
وتواصل بلدية محافظة الجموم، من خلال إدارة البلاغات، استقبال بلاغات منصة بلدي 940 وإرسالها إلى الإدارات كل بحسب تخصصه، للوقوف عليها وحلها، إضافة إلى استقبال بلاغات الطوارئ ومتابعة جولات المراقبين على منصة "ممتثل"، والرد على المخاطبات في نظام "تيسير"، ومراجعة الكتاب الإحصائي مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.