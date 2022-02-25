بلدية المسفلة تصادر طنًّا من الخردوات والمعلبات غير الصالحة في "حوش بكر"

صادرت بلدية المسفلة الفرعية، طنًّا من الخردوات والمعلبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها على المباسط المخالفة والبروزات التي تدار من قبل المخالفين في حوش بكر، ضمن النطاق الإشرافي للبلدية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة.

وتأتي هذه الحملات من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وذلك ضمن الحد من انتشار مخالفات الظواهر السلبية بمشاركة الجهات ذات العلاقة.