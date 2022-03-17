بلدية بيشة تبدأ إجراءات ترسية تطوير طريق "سلطان بن عبدالعزيز" بالمحافظة

وأضاف "آل جلبان": إن خطة التطوير رُسمت في يناير الماضي بعد الرصد المبدئي لمكامن الخلل ومحاور العمل والتي تمثلت في الوضع الحالي للطريق الذي اتضح بأنه غير مستقل وغير مُظلل ولا يراعي المشاة والمارة، ولا يوجد به أماكن عامة ولا أنشطة اجتماعية، فضلاً عن سلبية الحركة المرورية وكثرة الاختناقات وغياب الدوارات والعلامات والإرشادات المرورية، ووجود مداخل كثيرة وطرق مفتوحة وضعف جوانب الإضاءة والنظافة وحركة المشاة والمساحات الخضراء في الموقع والبيئة المحيطة به، مبيناً أن المشروع في إجراءات الترسية حالياً.