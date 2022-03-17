بلدية بيشة تبدأ إجراءات ترسية تطوير طريق "سلطان بن عبدالعزيز" بالمحافظة
بدأت بلدية محافظة بيشة في إجراءات الترسية لتطوير "طريق الأمير سلطان" بالمحافظة، ليكون مثالاً على أحد الطرق النموذجية والعصرية بالمنطقة في صورةٍ تسر الناظرين والمُستخدمين.
وتفصيلاً، وجه رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان شكره وتقديره لأمير المنطقة ورئيس هيئة التطوير الأمير تركي بن طلال على اهتمامه بمشاريع الطرق في محافظة بيشة، مفيداً بأن المشروع يأتي ضمن مشاريع التنمية ونتيجةً للتنسيق الفعّال بين أمانة المنطقة وبلدية المحافظة في ظل متابعة واهتمام أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.
وأوضح "آل جلبان" أن الطريق سيحظى بخطة تطوير نموذجية وشاملة وبمدة تنفيذ تصل لعام وفق أعلى المعايير المُتبعة وبجودة عالية لكل محتويات الطريق بما يحقق جملةً من الآثار الإيجابية على مستويات متعددة، مشيراً إلى أن خطة التطوير شملت منظومةٍ من الأعمال والمحاور العصرية والنموذجية ومنها: أنسنة الطريق ورفع جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري واكتمال البنية التحتية وذلك بعد عدة انتهاء الدراسات الميدانية لجميع أعمال تطوير الطريق ومرافقه.
وأضاف "آل جلبان": إن خطة التطوير رُسمت في يناير الماضي بعد الرصد المبدئي لمكامن الخلل ومحاور العمل والتي تمثلت في الوضع الحالي للطريق الذي اتضح بأنه غير مستقل وغير مُظلل ولا يراعي المشاة والمارة، ولا يوجد به أماكن عامة ولا أنشطة اجتماعية، فضلاً عن سلبية الحركة المرورية وكثرة الاختناقات وغياب الدوارات والعلامات والإرشادات المرورية، ووجود مداخل كثيرة وطرق مفتوحة وضعف جوانب الإضاءة والنظافة وحركة المشاة والمساحات الخضراء في الموقع والبيئة المحيطة به، مبيناً أن المشروع في إجراءات الترسية حالياً.
ولفت إلى أنه سيتم الاستفادة القصوى والمثالية لكامل الموقع طولاً وعرضاً من خلال أعمال الرصف والإضاءة ودور المباني والمحلات التجارية وتوفير المساحات التفاعلية الخاصة بالمشاة ومواقف السيارات، فضلاً عن تطوير الميادين والدوارات، علاوةً على زيادة نسبة المسطحات الخضراء وجماليات الإضاءة وتحقيق الهوية المكانية والحضرية للطريق وتوافر الجلسات والمقاعد والتوسع في أعمال التشجير.
وأعرب " آل جلبان" عن تطلعه بأن يكون طريق الأمير سلطان بعد عام بإذن الله في أبهى صورةٍ ويتم تدشينه وافتتاحه بحول الله وتيسيره وأن يكون صالحاً للكثير من الاستعمالات ومثالاً جمالياً ونموذجياً للصورة البصرية والتنموية في ظل اكتمال بنيته التحتية وهويته المكانية والبصرية والاجتماعية.