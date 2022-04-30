"بلدية بيشة" تستعد للعيد بتجهيز المصليات وتهيئة مقر الاحتفال والحدائق

أنهت بلدية محافظة بيشة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قامت بإعداد خطةٍ متكاملةٍ في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات خلال أيام العيد، حيث أنهت تهيئة مقر احتفال المحافظة بعيد الفطر في الساحة المجاورة لمبنى البلدية.
وشرعت "البلدية" بتنظيف الساحات العامة ومصليات العيد وإعدادها لتوافد المصلين، ووضعت برنامجًا رقابيًا على المنشآت التجارية والغذائية لضمان سلامتها للاستهلاك وسلامة كل ما يُقدّم بها.
كما قامت البلدية بتجهيز الحدائق للمتنزهين، حرصاً على ظهور المحافظة بأجمل حُلة من خلال تكليفِ بعض الإدارات بالبلدية التي تستدعي الحاجة لعملها في فترة عيد الفطر المبارك، إضافةً إلى الانتهاء من نظافة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وتجميل طرق ومداخل المحافظة وتركيب اللوحات المُعبرة والديكورات الرمزية الخاصة بعيد الفطر المبارك في كل الميادين والطرق الرئيسة، إلى جانب تقديم هدايا للأطفال من المواطنين والمقيمين ولزوار المحافظة ليلة عيد الفطر المبارك.
يشار إلى "بلدية بيشة" نفذت منذ بداية شهر رمضان المبارك جولاتها الميدانية والرقابية على المنشآت التجارية والغذائية من خلال العديد من الجولات الرقابية، وتم تطبيق الإنذارات والغرامات وعقوبة الإغلاق على المنشآت المُخالفة.