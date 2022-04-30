"بلدية بيشة" تستعد للعيد بتجهيز المصليات وتهيئة مقر الاحتفال والحدائق

كما قامت البلدية بتجهيز الحدائق للمتنزهين، حرصاً على ظهور المحافظة بأجمل حُلة من خلال تكليفِ بعض الإدارات بالبلدية التي تستدعي الحاجة لعملها في فترة عيد الفطر المبارك، إضافةً إلى الانتهاء من نظافة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وتجميل طرق ومداخل المحافظة وتركيب اللوحات المُعبرة والديكورات الرمزية الخاصة بعيد الفطر المبارك في كل الميادين والطرق الرئيسة، إلى جانب تقديم هدايا للأطفال من المواطنين والمقيمين ولزوار المحافظة ليلة عيد الفطر المبارك.