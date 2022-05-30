بلدية بيشة تطرح استبيانًا بشأن المجسمات غير المتوافقة مع المشهد الحضري

وأضاف "آل جلبان" أن "البلدية تسعى دائمًا إلى تمكين المستفيدين من تقييم الخدمات المباشرة وغير المباشرة ومشاركة الأفكار العامة والمشاركة في تحسين القرار، حيث تسهم هذه الخدمات التفاعلية في تحديد مستوى جودة الخدمات المقدمة من القطاع البلدي، ومعرفة فرص التحسين وتعزيز مبدأ الشفافية بما يحقق خلقَ صورة إيجابية عن القطاع البلدي"، مؤكدًا أن البلدية ستستقبل الآراء من خلال الاستبيان الذي تم إعداده خصيصًا لهذا الغرض اعتبارًا من اليوم الاثنين، داعيًا الجميع للمشاركة في صنع القرار والإدلاء بآرائهم في هذا الاستبيان، وذلك إيمانًا من بلدية بيشة بأهمية ذلك في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التطلعات والآمال.