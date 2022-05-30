بلدية بيشة تطرح استبيانًا بشأن المجسمات غير المتوافقة مع المشهد الحضري
حرصًا من بلدية بيشة على الأخذ بالآراء والمشاركة في صنع القرار، أنشأت البلدية استبيانًا خاصًا للمشاركة بإزالة المجسمات غير المتوافقة مع المشهد الحضري بالمحافظة ومراكزها، وذلك ضمن أعمال المشهد الحضري والتخطيط الاستراتيجي.
من جهته، قال رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان، إن بلدية بيشة حريصةٌ على الأخذ بآراء المستقيدين حول الخدمات والأعمال البلدية والتنموية التي تشمل الخدمات البلدية والمشهد الحضري في المحافظة، لذلك أنشأت البلدية هذا الاستبيان للمشاركة حول المجسمات غير المتوافقة مع المشهد الحضري لقياس مدى رضا المواطنين والسعي إلى تحسين مستواها.
وأضاف "آل جلبان" أن "البلدية تسعى دائمًا إلى تمكين المستفيدين من تقييم الخدمات المباشرة وغير المباشرة ومشاركة الأفكار العامة والمشاركة في تحسين القرار، حيث تسهم هذه الخدمات التفاعلية في تحديد مستوى جودة الخدمات المقدمة من القطاع البلدي، ومعرفة فرص التحسين وتعزيز مبدأ الشفافية بما يحقق خلقَ صورة إيجابية عن القطاع البلدي"، مؤكدًا أن البلدية ستستقبل الآراء من خلال الاستبيان الذي تم إعداده خصيصًا لهذا الغرض اعتبارًا من اليوم الاثنين، داعيًا الجميع للمشاركة في صنع القرار والإدلاء بآرائهم في هذا الاستبيان، وذلك إيمانًا من بلدية بيشة بأهمية ذلك في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التطلعات والآمال.