بلدية بيشة تُطلق حملة مكثفة لضبط تجاوزات مُخلّفات البناء والهدم

وأوضح أن الفرق الرقابية رصدت عددًا من المخالفات منها: التعدي على الممرات والطرقات، ومضايقة المارة بترك مُخلّفات البناء المتنوعة، وعدم إزالة العوائق والتجاوزات التي تمثل مصدرًا لتوالد الحشرات والقوارض وتمثل اعتداءً على حقوق المارة.