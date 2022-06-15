بلدية بيشة تُطلق حملة مكثفة لضبط تجاوزات مُخلّفات البناء والهدم

بدأت بلدية محافظة بيشة، مطلع الأسبوع الجاري، حملةً مكثفة؛ لضبط المخالفات والتجاوزات الإنشائية بالأحياء السكنية، ومُخلّفات البناء والهدم، والرمي العشوائي في الأماكن غير المُخصصة.
يأتي ذلك ضمن جهود مكافحة مظاهر التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة ومراكزها، والمحافظة على البيئة والمظهر الجمالي.
وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن الحملة تأتي لضبط المخالفات والتجاوزات الإنشائية، إضافة إلى ضبط مُخلّفات البناء والرمي العشوائي؛ إيمانًا بأهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدّمة.
وأضاف: تُعد حملة إزالة مخلفات البناء والأنقاض أولويةً؛ لكونها ستحمل نتائج تصب في مصلحة الأفراد والمجتمع بشكل عام والحفاظ على البيئة والنظافة بالمحافظة ومراكزها.
وأشار إلى أن تلك المخالفات جاءت بعد جولاتٍ رقابية نُفذت وشملت المباني السكنية والتجارية والمستودعات؛ بهدف الحد من مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح أن الفرق الرقابية رصدت عددًا من المخالفات منها: التعدي على الممرات والطرقات، ومضايقة المارة بترك مُخلّفات البناء المتنوعة، وعدم إزالة العوائق والتجاوزات التي تمثل مصدرًا لتوالد الحشرات والقوارض وتمثل اعتداءً على حقوق المارة.
وشدد على أن تلك التجاوزات تُعد مخالفة صريحة توجب العقوبات المنصوص عليها نظامًا، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بمتطلبات البناء والإنشاءات؛ حفاظًا على راحة السكان وتوفير بيئة عمل آمنة، والتقيد التام بالتراخيص الخاصة بالبناء وعدم تجاوزها.
كما أكد أن بلدية بيشة ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وتحرص على إشراك أفراد المجتمع في الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال مركز الاتصال "٩٤٠"، موضحًا أنه سيتم التعامل معها وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.