بلدية بيشة تعالج 3500 طنٍ من الحُفر وصيانة 7000 متر مربع من الأرصفة المتهالكة و540 عمود إنارة

ضمن جهودها لمعالجة التشوهات البصرية في المحافظة ومراكزها، وخلال شهر عمل، أنهت بلدية محافظة بيشة في حملة مكثفة أعمالها الخاصة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، ومعالجة جميع التشوهات البصرية بجميع أشكالها، وذلك ضمن خطط البلدية المرحلية في معالجة التشوهات البصرية؛ إذ أنهت أعمال تطوير وتحسين ورفع مستوى السلامة المرورية بمعالجة 7000 متر مربع من الأرصفة المتهالكة في عدد من الشوارع، ومعالجة حفريات الشوارع بما وصل إلى 3500 طن من الأسفلت، إلى جانب صيانة 540 عمود إنارة في مواقع مختلفة.