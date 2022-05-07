بلدية بيشة تعالج 3500 طنٍ من الحُفر وصيانة 7000 متر مربع من الأرصفة المتهالكة و540 عمود إنارة

ضمن جهودها لمعالجة التشوهات البصرية في المحافظة ومراكزها، وخلال شهر عمل، أنهت بلدية محافظة بيشة في حملة مكثفة أعمالها الخاصة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، ومعالجة جميع التشوهات البصرية بجميع أشكالها، وذلك ضمن خطط البلدية المرحلية في معالجة التشوهات البصرية؛ إذ أنهت أعمال تطوير وتحسين ورفع مستوى السلامة المرورية بمعالجة 7000 متر مربع من الأرصفة المتهالكة في عدد من الشوارع، ومعالجة حفريات الشوارع بما وصل إلى 3500 طن من الأسفلت، إلى جانب صيانة 540 عمود إنارة في مواقع مختلفة.
وفي ضوء ذلك تعمل بلدية بيشة على تحسين المشهد الحضر.
يأتي ذلك ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف الارتقاء بجودة الحياة والخدمات البلدية المقدَّمة، التي منها أعمال معالجة طبقة الأسفلت المتهالكة، وعمل الدهانات والعلامات الأرضية، إضافة إلى أعمال صيانة ودهان الأرصفة وممرات المشاة، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة وحُفر الشوارع، والسيارات المهملة والملصقات الإعلانية المخالفة.
وتأتي هذه الجهود البلدية سعيًا لما يحقق ويضمن انسيابية حركة سير المركبات والمشاة بالطريق، ورفع رضا المستفيدين.
وتواصل البلدية جهودها في تحسين المشهد الحضري للمحافظة، وإزالة التشوهات البصرية بمبادرات وحملات مختلفة، مع التشديد على أهمية تعاون الجميع على النظافة العامة، ورفع درجة الوعي لدى المجتمع للحفاظ على صحة الإنسان والمكان.