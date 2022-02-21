بلدية تربة حائل تطلق حملة بعنوان "أنا ممتثل" لترسيخ ثقافة التطوع

أطلقت بلدية تربة حائل حملة تطوعية بعنوان "أنا ممتثل" لترسيخ ثقافة التطوع، وتفعيل طاقات المجتمع؛ وذلك لنقل الوعي إلى وعي مبادر مساند للجهود الرقابية للوصول إلى وعي مجتمعي نحو الامتثال.

وأكد رئيس البلدية سعد بن عبدالرحمن الشبرمي أن أهداف الحملة تتمثل في تعزيز الامتثال المجتمعي، وتفعيل المشاركة المجتمعية في الرقابة، ومساندة الجهود الرقابية، إضافة إلى تعزيز سلوك القدوة والمشاركة المجتمعية للمحافظة على سلامة المجتمع.

وشمل نطاق تنفيذ الحملة الأماكن العامة، والمراكز التجارية، والمجمعات والمطاعم، من خلال بث رسائل توعوية، تؤكد أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم وجود نقاط تجمع للأفراد في الأماكن العامة، بما يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.

وتأتي هذه الحملة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي التي من شأنها دعم خطط وجهود الوزارة لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، الذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي لتمكين وتفعيل التوجهات الاستراتيجية.