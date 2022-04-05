بلدية عقلة الصقور تُجهِّز ملعب الساحة لإقامة دورتها الرمضانية الأولى

أنهت بلدية محافظة عقلة الصقور تجهيزات ملعب الساحة الرياضية استعدادًا لإقامة الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم بالمحافظة، المعتمدة من وزارة الرياضة، وتنظمها البلدية بدءًا من الليلة، وتستمر لمدة 12 يومًا، بمشاركة 12 فريقًا.