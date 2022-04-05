بلدية عقلة الصقور تُجهِّز ملعب الساحة لإقامة دورتها الرمضانية الأولى

أنهت بلدية محافظة عقلة الصقور تجهيزات ملعب الساحة الرياضية استعدادًا لإقامة الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم بالمحافظة، المعتمدة من وزارة الرياضة، وتنظمها البلدية بدءًا من الليلة، وتستمر لمدة 12 يومًا، بمشاركة 12 فريقًا.
وأكدت "البلدية" أنه تم تركيب مقاعد المدرجات، وتزويد الملعب بالإنارة والمتطلبات كافة حسب المواصفات المطلوبة، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لدعم الشباب والرياضة، وبما ينفع المجتمع، ويحمي الشباب، ويستثمر أوقاتهم.
يُشار إلى أن الدورة تهدف إلى توفير جو تنافسي بإطار تنظيمي ترويحي للشباب، وتشجيع فرص التنافس، وإنشاء برامج ترويجية هادفة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تخدم المجتمع، وتتوافق مع رؤية السعودية 2030.