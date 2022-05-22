بمشاركة أكثر من 105 مشاريع.. "تعليم الشرقية" تطلق معرض "فكرة الإبداعي 2022"

وبيّن الباحص، أن برنامج "فكرة" الإبداعي، يشمل معرضًا للمنتجات الطلابية، وعددًا من أوراق العمل والفعاليات المصاحبة؛ بهدف إثراء وتأهيل أبنائنا الموهوبين والمبدعين لافتًا إلى أن من أهم مخرجات البرنامج تجويد مخرجات الطلبة والمنتجات الإبداعية القائمة على البحث العلمي والابتكار للطلبة الموهوبين في المنطقة الشرقية، واستدعاء قدراتهم الإبداعية، وتحسين البيئة التنافسية الفاعلة التي تشبع اهتمام ورغبات الموهوبين من أبناء الوطن، بالإضافة إلى تنمية روح الإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب في جميع المجالات العلمية والتقنية.