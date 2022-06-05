بمشاركة الجهات الحكومية.. 10 إصابات بسيطة وخطيرة وحالة وفاة في فرضية حادث متعدد بـ"المخواة"
نفَّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة فرضية حادث مروري متعدد الإصابات بمحافظة المخواة، بمشاركة الجهات الحكومية.
وتعود تفاصيل الفرضية إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين لعمليات الهلال الأحمر السعودي 997 بوجود حادث تصادم عند الساعة العاشرة صباحًا؛ وعلى الفور تم توجيه فِرق إسعافية للموقع، وإبلاغ العمليات المشتركة بالمنطقة والجهات ذات العلاقة، وتم تفعيل خطة الاستجابة لوجود تعدد إصابات، واستجابة 5 فِرق إسعافية وفِرقة غير إسعافية.
ونتج من ذلك عشر حالات بين خطيرة وبسيطة، وحالة وفاة. وأُقيم بموقع الحادث منطقة فرز وإسعاف، ثم نُقلت الحالات إلى مستشفى المخواة العام.
وتابع الحادث داخل غرفة العمليات بالمنطقة المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة الباحة، الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، إلى انتهاء الحادث، وعودة الفِرق الإسعافية.
وأوضح يتيم أن الفرضية تم تنفيذها للوقوف على حالة الاستعداد لدى الفِرق الإسعافية بالمنطقة، ولمعرفة مدى الجاهزية لدى الكوادر البشرية، أو الآلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث، وتمكين قيادة الحوادث بالمحافظات، ورفع درجة التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.
وشكر الجهات المشاركة (محافظة المخواة- إدارة التعليم -الشؤون الصحية -المرور -الشرطة - الدفاع المدني -العمليات المشتركة- مستشفى المخواة العام).