بمشاركة الجهات الحكومية.. 10 إصابات بسيطة وخطيرة وحالة وفاة في فرضية حادث متعدد بـ"المخواة"

وتعود تفاصيل الفرضية إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين لعمليات الهلال الأحمر السعودي 997 بوجود حادث تصادم عند الساعة العاشرة صباحًا؛ وعلى الفور تم توجيه فِرق إسعافية للموقع، وإبلاغ العمليات المشتركة بالمنطقة والجهات ذات العلاقة، وتم تفعيل خطة الاستجابة لوجود تعدد إصابات، واستجابة 5 فِرق إسعافية وفِرقة غير إسعافية.