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بمشاركة سعودية وعربية وخليجية.. معرض "دكاكين" يفتتح أبوابه في نسخته العاشرة

يعود ريعه لدعم برامج جمعية سند الخيرية للأطفال مرضى السرطان
بمشاركة سعودية وعربية وخليجية.. معرض "دكاكين" يفتتح أبوابه في نسخته العاشرة
واس
واس

افتتحت رئيسة مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز؛ مساء أمس، معرض دكاكين في نسخته العاشرة، وذلك بحضور وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

ويعود ريع المعرض لدعم برامج جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

وبلغ عدد الأركان المشاركة في المعرض 130 ركناً سعودياً، وخليجياً وعربياً، متنوّعاً شملت تصاميم أزياء، وأثاثاً، وتحفاً، وأركاناً خاصة لمبيعات الجمعية.

وأوضحت الأميرة عادلة بنت عبدالله؛ أن المعرض يعد فرصة لسيدات الأعمال والحرفيات والجمعيات الخيرية الأخرى من داخل المملكة وخارجها من الوطن العربي؛ للتعرُّف على الأعمال، وبناء شراكات جادة لتطوير أعمالهم، ومورداً جيداً لدعم برامج الجمعية.

الدكتور ماجد القصبي
الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز
جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان

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