بمشاركة طلاب المدارس و٥٠ متطوعًا.. "مرات" تختتم فعاليات أسبوع البيئة

وكانت فعاليات الأسبوع قد بدأت بمشاركة ٥٠ متطوعًا من "فريق المتطوعين" بالمحافظة؛ إذ تم تشجير وتنظيف منتزه سد مرات ووادي كافت، وفي اليوم الثاني انتقل الفريق إلى غدير كميت ووادي الجفرة، وفي اليوم الثالث شارك فريق من المتطوعين في أعمال تشجير ونظافة منتزهات الغار غرب محافظة مرات، واستمرت فعاليات تشجير ونظافة المنتزهات حتى نهاية الأسبوع.