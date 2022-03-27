بمشاركة طلاب المدارس و٥٠ متطوعًا.. "مرات" تختتم فعاليات أسبوع البيئة

اختتمت فعاليات أسبوع البيئة في محافظة مرات بعدما استمرت أسبوعًا كاملًا في تنفيذ عدد من الأنشطة والأعمال التطوعية في المنتزهات والأودية والأماكن السياحية الطبيعية.
وتفصيلًا، رعى محافظ مرات أحمد الحمين فعاليات أسبوع البيئة والأنشطة التطوعية التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية ومكتب البيئة بمحافظة مرات والبلدية، وتضمنت الفعاليات مشاركة طلاب المدارس والمتطوعين من خلال أعمال النظافة والتشجير في منتزه جبل كميت.
وكانت فعاليات الأسبوع قد بدأت بمشاركة ٥٠ متطوعًا من "فريق المتطوعين" بالمحافظة؛ إذ تم تشجير وتنظيف منتزه سد مرات ووادي كافت، وفي اليوم الثاني انتقل الفريق إلى غدير كميت ووادي الجفرة، وفي اليوم الثالث شارك فريق من المتطوعين في أعمال تشجير ونظافة منتزهات الغار غرب محافظة مرات، واستمرت فعاليات تشجير ونظافة المنتزهات حتى نهاية الأسبوع.
وفي ختام البرنامج البيئي التطوعي كرّم محافظ مرات أحمد الحمين المدارس المشاركة وجميع الطلاب المشاركين بهدايا تذكارية.