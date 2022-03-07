بمشاركة قيادات نسائية.. "جامعة الإمام" تستعرض إنجازات المرأة السعودية في يومها العالمي

وبيّنت "العجمي" أن الملتقى يطرح محورين الأول مسيرة نجاح المرأة السعودية الذي ارتبط بدعم القيادة السعودية الرشيدة للمرأة منذ توحيد هذه البلاد العظيمة من خلال سياسات حكيمة استقت من المنهج الإسلامي الحنيف الذي شرّف المرأة وأعلى شأنها، فيما يتناول المحور الثاني الجهود الوطنية في تحقيق غدٍ مستدام، من خلال الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة محليًا في دعم وتحقيق مبادرة السعودية الخضراء، والمبادرات التي قدمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في هذا الجانب، وانتهاءً بالهدف العالمي ليوم المرأة لهذا العام الذي يضيء على إسهامات التنمية المستدامة للمرأة في ظل أزمة المناخ.