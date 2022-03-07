بمشاركة قيادات نسائية.. "جامعة الإمام" تستعرض إنجازات المرأة السعودية في يومها العالمي

تنظم- غدًا الثلاثاء- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات ملتقى "اليوم العالمي للمرأة" وذلك في العاشرة صباحًا في القاعة الكبرى بمدينة الملك عبدالله للطالبات.
ويتضمن الملتقى برنامجًا حافلاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مستعرضًا ما حققته المرأة السعودية من نجاحات، في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله-.
ويتناول الملتقى عددًا من المحاور منها الاحتفاء بمسيرة نجاح المرأة السعودية، ويشتمل هذا المحور على دعم القيادة السعودية للكفاءات النسائية المتميزة التي تبرز الصورة الحقيقية للمرأة السعودية، وسياسة القيادة السعودية الحكيمة في تعزيز دور المرأة السعودية الريادي قديمًا وحديثًا، ونهج الدين الإسلامي الحنيف في رفع شأن المرأة وتكريمها.
بينما يشتمل المحور الثاني وعنوانه: الجهود الوطنية في تحقيق غدٍ مستدام على دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل أزمة تغير المناخ، ودعم وتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء وذلك عبر برنامج خطابي، وجلسات حوارية تضم نخبة من المتحدثات والأكاديميات من داخل الجامعة وخارجها.
من جانب آخر، قالت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نوف بنت عبدالعالي العجمي "نحن فخورون بإقامة الجامعة لهذا الملتقى، الذي يهدف إلى إبراز مكانة المرأة في الإسلام، والدعم الذي تلقته المرأة السعودية منذ التأسيس، ودورها المحوري كركيزة رئيسة للمجتمع.
وبيّنت "العجمي" أن الملتقى يطرح محورين الأول مسيرة نجاح المرأة السعودية الذي ارتبط بدعم القيادة السعودية الرشيدة للمرأة منذ توحيد هذه البلاد العظيمة من خلال سياسات حكيمة استقت من المنهج الإسلامي الحنيف الذي شرّف المرأة وأعلى شأنها، فيما يتناول المحور الثاني الجهود الوطنية في تحقيق غدٍ مستدام، من خلال الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة محليًا في دعم وتحقيق مبادرة السعودية الخضراء، والمبادرات التي قدمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في هذا الجانب، وانتهاءً بالهدف العالمي ليوم المرأة لهذا العام الذي يضيء على إسهامات التنمية المستدامة للمرأة في ظل أزمة المناخ.
وأضافت العجمي: "تظهر أهمية الملتقى من خلال تنوع الجهات التي تنتسب لها المتحدثات، واللاتي يقدمن فكر تمرس وكون تراكمه العلمي والعملي في أهم قطاعات الدولة منها مجلس الشورى ووزارة التعليم، ووزارة الطاقة، ومراكز بحثية وكبرى الجامعات السعودية مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأميرة نورة" مؤكدة في ختام حديثها أن الجامعة تحرص على مواكبة الشأن العالمي المتوافق مع خطتها الاستراتيجية 2021-2025 والتي تعزز موقعها على خريطة الجامعات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الإسهام في التثقيف المجتمعي في مختلف القضايا ذات البُعد العلمي والاجتماعي والعملي والتي تلبي تطلعات الرؤية السعودية 2030 في جوانب شتى.