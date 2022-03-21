بمشاركة 120 عالماً.. الخبر تستضيف المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة

وفي سياق المؤتمر، شارك أكثر من 120 باحثًا وعالمًا وخبيرًا من مختلف دول العالم، في الورشة العالمية التي نظمتها المؤسسة حول تقنيات الرجيع الملحي، ناقشوا خلالها أثر التقنيات المبتكرة التي طورتها المؤسسة وسبل الاستفادة من أبحاثها وخبراتها في تطوير صناعة التحلية والتي مكنتها من تحقيق ريادة عالمية في هذا المجال.