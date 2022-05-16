بمشاركة 120 متدربًا.. "تقنية الطائف" تنظم أول سباق اختراق الضاحية للمنشآت

ينطلق صباح غدٍ الأربعاء سباق اختراق الضاحية والذي تنظمه الكلية التقنية للبنين بالطائف، تحت إشراف مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة.
أوضح ذلك عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد بن سعيد الغامدي، مشيرًا إلى أن السباق يبلغ طوله 7 كم ويشارك فيه 120 متدربًا من متدربي الكلية.
وبيّن "الغامدي" أن هذا السباق يعدُ الأول من نوعه على مستوى منشآت التدريب التقني والمهني بالمحافظة، ويهدف إلى تعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الرياضية وتثقيف الأبناء وحث المجتمع على ممارسة الرياضة.
يُذكر أن السباق يشهد مشاركة عديد من القطاعات الأمنية والخدمية والصحية على مستوى محافظة الطائف.
ووجّه "الغامدي" شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة في التنظيم والإشراف، والعاملين في مركز النشاط التابع لوكالة الكلية لشؤون المتدربين.