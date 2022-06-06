بمشاركة 50 مزرعة.. انطلاق فعاليات مهرجان المانجو الثاني بسراة عبيدة

وبيّن "رفيدي" أن هذا المهرجان يُعزز من مبيعات صغار المزارعين بأسعار مقبولة، ويعمل على ربطهم مع القطاع الخاص والاستفادة من العوائد الزراعية بشكل أفضل؛ مشيرًا إلى أن عدد المزارع المشاركة في المهرجان هذا العام أكثر من 50 مزرعة، منها مزارع نموذجية ومزارع تحت التحول العضوي بالكامل، لإتاحة الفرصة لتسويق كل المنتجات لديهم وتحسين مستوى الدخل للأسر الريفية من خلال هذا المهرجان.