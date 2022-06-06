بمشاركة 50 مزرعة.. انطلاق فعاليات مهرجان المانجو الثاني بسراة عبيدة

دشن رئيس مركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة، علي جبران بن محسنة، فعاليات مهرجان المانجو في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بإشراف من مكتب الوزارة بالمحافظة، بمقر المهرجان في حديقة البلدية بالفرشة، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سعد بن منصور بن رفيدي.
وأكد "بن محسنة"، أن مهرجان المانجو أصبح مطلبًا للمنتج والمستهلك على حد سواء؛ حيث يهدف المهرجان إلى تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، ويُعتبر من أهم المهرجانات الزراعية التي تنظم على مستوى المنطقة.
بدوره، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس سعد بن منصور بن رفيدي، أن الوزارة تُولِي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، وتقدم الخدمات والمعلومات اللازمة التي من شأنها رفع وتطوير وزيادة المساحات المزروعة بهذه الشجرة؛ حيث تعمل مع المزارعين جنبًا إلى جنب، بدءًا من الزراعة ومرورًا بالإنتاج والتسويق وصولًا إلى المستهلك.
وبيّن "رفيدي" أن هذا المهرجان يُعزز من مبيعات صغار المزارعين بأسعار مقبولة، ويعمل على ربطهم مع القطاع الخاص والاستفادة من العوائد الزراعية بشكل أفضل؛ مشيرًا إلى أن عدد المزارع المشاركة في المهرجان هذا العام أكثر من 50 مزرعة، منها مزارع نموذجية ومزارع تحت التحول العضوي بالكامل، لإتاحة الفرصة لتسويق كل المنتجات لديهم وتحسين مستوى الدخل للأسر الريفية من خلال هذا المهرجان.