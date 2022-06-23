بمشاركة 86 راميًا .. اختتام بطولة النخبة للرماية استعدادًا لكأس العالم في كوريا

ومن جانب آخر، أشاد الأمير خالد بن بندر بمستوى الرماة في البطولة وما شهدته من تنافس قوي، مُشيرًا إلى أن التركيز الأهم كان الإعداد لبطولة كأس العالم في كوريا الجنوبية ، وأوضح أن البطولة تهدف إلى الوقوف على استعداد رماة المنتخب السعودي بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة.