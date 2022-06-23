بمشاركة 86 راميًا .. اختتام بطولة النخبة للرماية استعدادًا لكأس العالم في كوريا

اختتمت اليوم الخميس منافسات بطولة النخبة للرماية بالبندقية والمسدس والتي استمرت على مدار 5 أيام، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الأمير خالد بن بندر آل سعود على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض، وقد أدار منافسات البطولة 10 حكام برئاسة الحكم الدولي علي الشمراني وبمشاركة 86 راميًا.
وتفصيلاً، جاءت نتائج منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة المبتدئين كالتالي:
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عويض العرجاني من القوات الجوية
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي فيصل السبيعي من القوات البرية
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي سامي العنزي من اتحاد الرماية
وجاءت نتائج منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة الدرجة الأولى كالتالي:
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي أحمد شراحيلي من الحرس الملكي
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي حمود الأحمري من الحرس الملكي
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي فاهد السلولي من الحرس الملكي
وفي منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة الممتاز جاءت النتائج كالتالي
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عطا الله العنزي من حرس الحدود
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي محمد العمري من القوات البرية
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي محمد الهلالي من الحرس الملكي
وفي منافسات الفرق المسدس الهوائي لفئة المبتدئين جاءت النتائج على النحو التالي:
المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي A
المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الدفاع الجوي
المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الحرس الملكي B
وفي منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة المبتدئين جاءت النتائج كالتالي
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عبدالعزيز العنزي من القوات الجوية
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي أحمد الحصين من الحرس الملكي
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي سلطان القريني من الحرس الملكي
وفي منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة الدرجة الأولى جاءت النتائج كالتالي:
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي سعد العمري من القوات الجوية
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي خالد التركي من الحرس الملكي
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبدالعزيز المطيري من حرس الحدود
وجاءت نتائج منافسات البندقية الهوائي فرق لفئة المبتدئين كالتالي:
المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي
المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الدفاع الجوي
المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الصواريخ الإستراتيجية
وجاءت نتائج منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة الممتاز كالتالي
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي مسفر العماري من القوات الجوية
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي بدر العتيبي من القوات الجوية
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبدالعزيز العنزي من القوات الجوية
وفي منافسات البندقية ناري 3 أوضاع لمسافة 50م فئة الممتاز جاءت النتائج
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي فايز العنزي من القوات البحرية
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي عبدالرحمن الجحيدلي من القوات الجوية
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبدالعزيز العنزي من القوات الجوية
ومن جانب آخر، أشاد الأمير خالد بن بندر بمستوى الرماة في البطولة وما شهدته من تنافس قوي، مُشيرًا إلى أن التركيز الأهم كان الإعداد لبطولة كأس العالم في كوريا الجنوبية ، وأوضح أن البطولة تهدف إلى الوقوف على استعداد رماة المنتخب السعودي بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة.