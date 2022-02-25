بمعرض للصور التاريخيَّة .. "التراث" و"نحن تراثنا" تحتفلان بذكرى التأسيس

نظمت مؤسسة التراث الخيرية بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الوطني "نحن تراثنا" برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، معرضاً تاريخياً بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك في البيوت الطينية مقر جمعية "نحن تراثنا"، مساء يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022م ويستمر حتى يوم 26 فبراير 2022م.

وتفصيلاً، أوضح الأمير سلطان بن سلمان أنَّ المعرض يشتمل على أكثر من ٥٠ صورة تاريخية من أرشيف مؤسسة التراث الوطني، وهي تبرز مراحل بناء الدولة، بدءاً من التأسيس قبل ثلاثة قرون، إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، مع إبراز دور الدرعية بصفتها عاصمة الدولة السعودية الأولى، وما حظيت به من اهتمام الدولة في كل الحقب، ومن ذلك، جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من أجل أن يكون للعاصمة التاريخيَّة حضورها الذي يناسب دورها، وقد تكللت تلك الجهود التي أسهم فيها فريق متميّز بتسجيل حي الطريف التاريخي على قائمة مواقع التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو عام٢٠١٠م.

وأضاف الأمير سلطان أن المعرض يحتفي بالصور التاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، الذي وضع أساس الدولة السعودية الثالثة، لتستأنف دورها، وترسخ ما بناه الآباء والأجداد.

وأشار إلى أن المعرض يبرز –كذلك- صور ملوك المملكة العربيَّة السعوديَّة، الذين حملوا الأمانة بعد الملك المؤسس، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الذي تُعرض له صور نادرة في مراحل مختلفة من مسيرته العامرة بالعمل في خدمة البلاد، كما يُعرض عدد من الصور التاريخيَّة لعناصر هوية يوم التأسيس، مثل: الخيل العربي، والنخل، والإبل، والمجلس، والقهوة.

ومضى قائلاً إن المعرض يتضمّن كتاباً نادراً، عرض لأول مرة، وهو كتاب "رحلة إلى البلاد العربية Reise nach Arabien " في طبعته الفرنسية بعنوان "Description DeL'Arabie"، للرحالة الألماني المولد "كارستن نيبور Carstin Niebuher" والذي زار المملكة في القرن الثامن عشر متزامناً مع تأسيس الدولة السعودية الأولى، وقدم لنا خريطة دقيقة لموانئ الضفة الشرقية للبحر الأحمر، والتي تعد من أقدم الخرائط المعروفة لهذه الموانئ المهمة ونستطيع تتبع أسمائها منذ ثلاثة قرون.

يذكر أنَّ المعرض يشتمل على ركن خاص يتيح شراء واقتناء كتب مؤسسة التراث الخيرية، تفعيلاً لدورها في نشر ثقافة التراث، وتقدم المؤسسة بهذه المناسبة خصماً بواقع 22% على إصداراتها حتى 2020م.

ويأتي هذا المعرض بالتعاون بين مؤسسة التراث الخيرية والجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" تحقيقاً لأهدافهما في خدمة التراث الوطني، إذ أطلق الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤسسة "التراث" في سنة 1417هـ (1996م)، خدمةً للتراث الوطني السعودي، والتراث العربي، والإسلامي، وهي تسعى إلى المحافظة على هذا التراث وصونه، وقد حصلت المؤسسة على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في عام 2012م، كما نالت جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة 2017م.

أما الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا"، فقد تأسست جمعية خيرية في 1431هـ، للأهداف ذاتها، وتسعى إلى أن تكون محركاً فاعلاً ومؤثراً في مجال حفظ التراث السعودي، وتسرية الوعي بأهميته، وقيمته الوطنية، والاستفادة منه.