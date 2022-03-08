بمناسبة اليوم الخليجي للمدن الصحية.. "بيئة الطائف" تنفذ حملة نظافة في منتزه الوهط والوهيط

كما تهدف هذه الحملات إلى بث روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع وحب العمل التطوعي وأهمية الخدمة الاجتماعية، وإشراك المجتمع في نظافة البيئة، حيث تسعى الوزارة إلى تطور الحملات التطوعية من حملات بسيطة إلى مهرجانات كبيرة كي تعطي بُعدًا إعلاميًا وتوعويًا كبيرين بحيث تصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، ولتبث روح التنافس بين أفراد المجتمع ليتمكنوا من المشاركة والتفاعل والاستفادة في خدمة الوطن الغالي.