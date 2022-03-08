بمناسبة اليوم الخليجي للمدن الصحية.. "بيئة الطائف" تنفذ حملة نظافة في منتزه الوهط والوهيط
نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف حملة نظافة في منتزه الوهط والوهيط، بمناسبة "اليوم الخليجي للمدن الصحية" بمشاركة بعض الجهات الحكومية والجمعيات التطوعية تحت شعار صحتي بيئتي.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي أن الحملة تأتي بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة وبمشاركة مجتمعية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات التطوعية.
وأوضح القاضي أن من ضمن فعاليات الحملة المصاحبة لليوم الخليجي للمدن الصحية، فعالية تشجير منتزه الطائف الوطني بسيسد وذلك استمرارًا لحملات التشجير وللتعريف بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته.
من جهة أخرى، شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي على أهمية هذه الحملات للاستفادة والتعريف بأهمية النظافة من قِبل شرائح المجتمع والذي ينعكس على سلوكياتهم وعاداتهم في الحفاظ على البيئة.
كما تهدف هذه الحملات إلى بث روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع وحب العمل التطوعي وأهمية الخدمة الاجتماعية، وإشراك المجتمع في نظافة البيئة، حيث تسعى الوزارة إلى تطور الحملات التطوعية من حملات بسيطة إلى مهرجانات كبيرة كي تعطي بُعدًا إعلاميًا وتوعويًا كبيرين بحيث تصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، ولتبث روح التنافس بين أفراد المجتمع ليتمكنوا من المشاركة والتفاعل والاستفادة في خدمة الوطن الغالي.