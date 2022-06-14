بمناسبة اليوم العالمي.. "المساحة الجيولوجية" تنظم حملة للتبرع بالدم في جدة

وبيّن أن هذا إجراء طبي يتم فيه نقل الدم من شخص سليم معافى طوعًا إلى شخص مريض محتاج للدم، يساهم -بعد إرادة الله- في إنقاذ حياته؛ مشيرًا إلى أن المساهمة في التبرع ولو بقطرة دم قد تنقذ مريضًا؛ شاكرًا سرعة تجاوب وزارة الصحة في التعاون لنجاح هذه الحملة.