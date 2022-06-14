بمناسبة اليوم العالمي.. "المساحة الجيولوجية" تنظم حملة للتبرع بالدم في جدة

نظّمت الإدارة العليا للاتصال المؤسسي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -بالتعاون مع وزارة الصحة- حملةً للتبرع بالدم لمنسوبيها بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل: إن هذه المبادرة التي قامت بها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والتي تواكب اليوم العالمي للتبرع بالدم، من أجل خدمة الوطن والمواطنين وضيوف بيت الله الحرام.
وقال "أبا الخيل": إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والخطوات والفحوصات الطبية لإكمال عمليات التبرع بالدم؛ لافتًا إلى أن عدد المساهمين من موظفي الهيئة تجاوز المائة متبرع.
وبيّن أن هذا إجراء طبي يتم فيه نقل الدم من شخص سليم معافى طوعًا إلى شخص مريض محتاج للدم، يساهم -بعد إرادة الله- في إنقاذ حياته؛ مشيرًا إلى أن المساهمة في التبرع ولو بقطرة دم قد تنقذ مريضًا؛ شاكرًا سرعة تجاوب وزارة الصحة في التعاون لنجاح هذه الحملة.