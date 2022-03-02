بمناسبة يوم التأسيس.. وكيل العارضة يرعى حفل فرسان إسطبل الأصايل

رعى وكيل محافظة العارضة يحيى الحكمي أول أمس حفل اختتام دورة تدريبات الفرسان للمبتدئين، وتكريم المتفوقين بنادي الأصايل بالعارضة للفروسية، وذلك تزامناً مع احتفالية يوم التأسيس، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمشايخ ورؤساء الجهات الحكومية.

وتقدم الحضور كل من رئيس بلدية العارضة وشيخ شمل الشرفاء حسين بن أحمد إدريس ومشايخ القبائل والشعراء وملاك الخيل بالمحافظة والمحافظة المجاورة.

وعبر رئيس نادي الأصايل بالعارضة الشيخ علي العقيلي عن بالغ شكره وتقديره لوكيل المحافظة على تشريفه للحفل والذي سيخصص سنوياً لهذه المناسبة الوطنية والحضور الكريم موضحاً بأن يوم التأسيس مناسبة غالية وعظيمة على قلوب جميع السعوديين صغير وكبير رجال ونساء مسن وشاب في هذا البلد الخير المعطاء .

ولفت إلى أنها مناسبة جاءت للتعريف بتاريخ الدولة السعودية الساطع بالإنجازات والملاحم علي يد رجال نذروا أنفسهم لأرض هذا البلد المقدسة والممتدة لأكثر من ثلاثة قرون ومراحل تأسيسها بداية من المؤسس الإمام محمد بن سعود ‏رحمه الله والذي أسسها في العام 1139هـ/ ‏1727م على كتاب الله وسنة رسوله.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية من قبل وكيل المحافظة على الفائزين والمتدربين.