"بناء" تُكَرّم المتميزات من خريجات الدفعات الخمس لبرنامج دبلوم تمكين الأمهات

وتابع: كرّمنا اليوم عددًا من المتميزات في البرنامج؛ تقديرًا للجهد الكبير الذي بذلنه؛ خاصة أن الدبلوم يُعد الأول من نوعه بالمملكة الذي تم تصميمه بناء على دراسة علمية عن (الاحتياجات التدريبية لأمهات الأيتام)، وكذلك احترافية التنفيذ في جهة أكاديمية من خلال شركائنا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (كلية الدراسات التطبيقية)، كما أن لهذا البرنامج دورًا بارزًا في تمكين وتنمية مهارات أمهات الأيتام، ورفع قدراتهن في تربية وتنمية مواهب أبنائهن الأيتام لصناعة جيل واعد صالح لنفسه ولأسرته ويساهم بفعالية في بناء وطنه.