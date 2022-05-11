"بناء" تنفق 11 مليوناً على 16 خدمة لمستفيديها في رمضان

أنفقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية أكثر من 11 مليونًا و64 ألف ريال على الخدمات والبرامج التي قدمتها للأيتام وأسرهم طوال شهر رمضان المبارك، توزعت على 16 خدمة متنوعة.
وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي، أن الخدمات التي قدّمتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك تضمنت إنفاق مبلغ 1.666.371 ريالًا على الكفالات الشهرية الأيتام واليتيمات، ومساعدات تعليمية بمبلغ 160.221 ريالًا، وكسوة العيد مبلغ 968.700 ريال، ومساعدات نقدية بمبلغ 35.348 ريالًا، كما تم إنفاق مبلغ 409.185 ريالًا للسلة الرمضانية، ومبلغ 450.000 ريال لشراء لحوم رمضان، و 16.160 ريالًا لمسابقة القرآن الكريم، وتم صرف مبلغ 13.677 ريالًا مساعدات صحية، و42.504 ريالات مواصلات دراسية، إضافة إلى اقامة العديد من البرامج التدريبية في التصميم والمهارات والقيم، ومجموعة من برامج الإفطار الرمضاني والفعاليات الترفيهية.
وأشار "الخالدي" إلى إنفاق مبلغ 107.265 ريالًا لبرنامج رحلات العمرة، وفي مجال المسكن ومساعدة الإيجارات تم إنفاق مبلغ 983.389 ريالًا، كما عملت الجمعية على رفع نسبة تملّك الأيتام وأسرهم للمساكن، وذلك من خلال شراء وتأثيث وحدات سكنية بمبلغ 5.834.824 ريالًا، ومصروفات تأهيل وتمكين المستفيدين بمبلغ 63.000 ريالًا، ومصروفات برامج متنوعة بلغت 70.167 ريالًا، كما تم صرف مبلغ 242.732 ريالًا لبرنامج تاكسي الذي يهدف لشراء سيارات من خلال التأجير المنتهي بالتمليك بخلق فرص عمل لهم وتوفير مصادر دخل ووسيلة مواصلات.
وأضاف "الخالدي" أن جمعية بناء سعت لتأمين احتياجات أسر الأيتام خلال شهر رمضان، وأن الخدمات والبرامج والمبادرات التي قدمتها الجمعية للمستفيدين من خدماتها منذ بداية العام الحالي 2022 م إلى نهاية شهر رمضان المبارك تتجاوز 24 مليون ريال.
وأشار إلى حرص الجمعية على عدم الاكتفاء بتقديم الدعم المادي فقط، وإنما سعت إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائمًا على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية.
وقدم "الخالدي" الشكر والتقدير والامتنان لكل الداعمين والشركاء الذين كان لهم دور في مساندة ودعم الجمعية من أجل خدمة ورعاية وتأهيل وتمكين الأيتام.