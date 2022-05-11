"بناء" تنفق 11 مليوناً على 16 خدمة لمستفيديها في رمضان

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي، أن الخدمات التي قدّمتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك تضمنت إنفاق مبلغ 1.666.371 ريالًا على الكفالات الشهرية الأيتام واليتيمات، ومساعدات تعليمية بمبلغ 160.221 ريالًا، وكسوة العيد مبلغ 968.700 ريال، ومساعدات نقدية بمبلغ 35.348 ريالًا، كما تم إنفاق مبلغ 409.185 ريالًا للسلة الرمضانية، ومبلغ 450.000 ريال لشراء لحوم رمضان، و 16.160 ريالًا لمسابقة القرآن الكريم، وتم صرف مبلغ 13.677 ريالًا مساعدات صحية، و42.504 ريالات مواصلات دراسية، إضافة إلى اقامة العديد من البرامج التدريبية في التصميم والمهارات والقيم، ومجموعة من برامج الإفطار الرمضاني والفعاليات الترفيهية.