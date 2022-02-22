"بناء قدرات" تختتم أكبر تجمع لقطاع الأيتام بالمملكة بـ92 اتفاقية

اختتمت مبادرة "بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام" في نسختها الخامسة، التي حظيت برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونظمتها جمعية بناء لرعاية الأيتام.

جاء ذلك بمشاركة أكثر من 40 جمعية ومؤسسة رعاية أيتام تمثل جمعيات الأيتام في جميع مناطق المملكة، وقد تم توقيع ٩٢ اتفاقية وشراكة ومذكرات تفاهم بين الجهات المشاركة والجمعيات التي تهدف لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات وتحسين جودة الأداء والتميز المؤسسي ورفع كفاءة وفاعلية خدمات الجمعيات ومساندتها في الخدمات اللوجستية.

وبدوره قال المشرف العام على المبادرة مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد، شهدنا اليوم تواجد ٨٠٪؜ من جمعيات الأيتام بالمملكة التي يبلغ عددها ٥٠ جمعية أيتام في هذه المبادرة النوعية، التي تهدف إلى تطوير وتأهيل وبناء قدرات وتبادل خبرات قطاع الأيتام".

وأشار إلى أن المبادرة بدأت عام ٢٠١٥ وانطلقت منها اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام التي تعد أول لجنة في القطاع، وفي ٢٠١٧ أقيمت النسخة الثانية التي ركزت على البناء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي لقطاع الأيتام، وساهمت في تطوير عدد لا بأس به من جمعيات الأيتام للتحول للعمل المؤسسي.

وأضاف: وفي النسخة الثالثة ركزت الجمعية على الحوكمة ومعايير الحوكمة، وذلك تماشيًا مع توجهات وزارة الموارد البشرية في تبني الحوكمة في القطاع غير الربحي، وبذلك ساهمت المبادرة في دعم الجمعيات للبدء بحوكمة جيدة في هذا المجال وفي النسخة الرابعة التي أقيمت في ٢٠ فبراير عام ٢٠٢٠ التي انطلق منها انتخاب المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام، والذي يعد أول مجلس من نوعه يبدأ باستراتيجية وبمقر مجهز في مدينة الرياض وأمانة عامة.

وأكد أن المجلس اليوم يقوم بدوره الفاعل في تنسيق وتكامل الجهود في قطاع الأيتام. وأضاف الخالدي: لقد حرصنا في هذا العام بتخصيص المبادرة للتوجه بإسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي الذي يساهم في دعم ومساندة وتمكين القطاع وزيادة نموه وتحقيق أثر أعمق، كما نحرص في هذا العام على التنسيق والتواصل مع الوزارات والهيئات والمراكز الحكومية التي لديها خدمات ومنتجات قابلة للإسناد لقطاع جمعيات الأيتام في المملكة.