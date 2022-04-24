"بندر بن سلمان" يزور مركز "بادر" الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن

وقال: "سعدت في هذا اليوم الكريم بالمشاركة مع إخواني في تفطير الصائمين، وحقيقةً أحسست بإحساس قوي عجيب وغريب لا أستطيع أن أصفه؛ لأنه يسمو على ما أقول، لكن أسأل الله أن يتم على هذه البلاد حفظها وأمانتها وقادتها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والمسؤولين في وزارة التعليم وجميع الجهات وفي الحرمين الشريفين".