"بندر بن سلمان" يزور مركز "بادر" الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن

نوّه نائب رئيس مجلس إدارة وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود بجهود وبرامج مركز "بادر" الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بتعليم مكة المكرمة، أثناء زيارته للمركز مساء البارحة ولقائه القادة الكشفيين.
وخلال اللقاء، استمع إلى شرح مفصل لبرامج وأنشطة المركز وإنجازاته من رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زياد بن حسن قدير، وشاهد عرضًا مرئيًا للمهام التي نفذها المركز في شهر رمضان.
وقال: "سعدت في هذا اليوم الكريم بالمشاركة مع إخواني في تفطير الصائمين، وحقيقةً أحسست بإحساس قوي عجيب وغريب لا أستطيع أن أصفه؛ لأنه يسمو على ما أقول، لكن أسأل الله أن يتم على هذه البلاد حفظها وأمانتها وقادتها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والمسؤولين في وزارة التعليم وجميع الجهات وفي الحرمين الشريفين".
وكان الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود قد شارك ميدانيًا كشافة مركز "بادر" في توزيع التمور بصحن المطاف وفي المسعى، وتناول إفطاره معهم في الحرم المكي الشريف.