بنك التنمية الاجتماعية يدعم رواد الأعمال بمعرض الدفاع العالمي

شارك بنك التنمية الاجتماعية، في النسخة الأولى من فعاليات معرض الدفاع العالمي، والتي انطلقت في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وذلك بمشاركة 600 جهة عارضة لأكثر من 40 دولة حول العالم، حيث تواجد البنك طيلة أيام المعرض عبر جناح، والذي يضم به العديد من خدمات التمويل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك شارك البنك عبر أذرعه المتخصصة، مثل مركز "دلني" ومركز "أمبريتك" لتوفير خدمات غير مالية، من أجل رفع كفاءة العاملين في مجال ريادة الأعمال وزيادة قدراتهم للمساهمة في إنتاجية الاقتصاد الوطني.