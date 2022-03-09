بنك التنمية الاجتماعية يدعم رواد الأعمال بمعرض الدفاع العالمي

شارك بنك التنمية الاجتماعية، في النسخة الأولى من فعاليات معرض الدفاع العالمي، والتي انطلقت في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وذلك بمشاركة 600 جهة عارضة لأكثر من 40 دولة حول العالم، حيث تواجد البنك طيلة أيام المعرض عبر جناح، والذي يضم به العديد من خدمات التمويل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك شارك البنك عبر أذرعه المتخصصة، مثل مركز "دلني" ومركز "أمبريتك" لتوفير خدمات غير مالية، من أجل رفع كفاءة العاملين في مجال ريادة الأعمال وزيادة قدراتهم للمساهمة في إنتاجية الاقتصاد الوطني.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي للبنك، الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد بأهمية معرض الدفاع العالمي الذي يُنَظم للمرة الأولى في الرياض مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030، وتفاعلاً مع التطورات العالمية في مجال الأمن والدفاع، منوهاً بمشاريع رائدة ومتنوعة موَّلها البنك لرواد أعمال في مجال الصناعات العسكرية عبر شراكة مؤسساتهم مع وزارة الدفاع.
وأكد "الراشد" أن برامج البنك التمويلية تقدم للمنشآت الصغيرة بسقف تمويلي يبلغ عشرة ملايين ريال، مع فترة سماح تصل إلى سنة ونصف لتمكين هذه القطاعات من النمو السريع والمساهمة الفاعلة في مجالات الصناعات والخدمات اللوجيستية.
الجدير بالذكر، أن بنك التنمية الاجتماعية قد مول أكثر من ٣٠ ألف منشأة خلال تاريخه، منها ستة آلاف منشأة تم تمويلها خلال عام ٢٠٢١م بقيمة ثلاثة مليارات ريال، ويعد البنك الأكبر لتمويل المنشآت الصغيرة.