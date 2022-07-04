"بيئة الأفلاج" تنفذ جولات رقابية لمتابعة أسواق الماشية وعمل المسالخ

وبدأت فرق مكتب البيئة بالأفلاج برئاسة محمد الحمدان في تنفيذ خطط تنظيمية أعدّها المكتب سابقاً لتفعيل جولاته الميدانية، وذلك بالوقوف على سوق الماشية والمسلخ الرئيسي بليلى، والاطلاع على الخطة التشغيلية للمسلخ وسعة الاستيعاب لاستقبال الأضاحي وآلية العمل به فترة ذبح الأضاحي، والتأكد من وجود الأطباء البيطريين؛ لمتابعة سلامة الأضاحي المعروضة بالسوق والمجهزة للذبح.