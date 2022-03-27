"بيئة الطائف" تناقش الأضرار الناجمة عن ظاهرة الذبح العشوائي

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي إن هذه الورشة لرفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة ومعرفة الأضرار الناجمة من التلوث لاسيما ظاهرة الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية، حيث تعد خرقاً للأنظمة والقوانين وسبباً رئيساً لتلوث البيئة ومهدداً لصحة وسلامة المستهلك إذ تساهم في انتشار الأمراض المعدية و المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأكد "القاضي" أنه بات من الضروري جداً وعي المستهلك بمخاطر الذبح العشوائي، وأهمية التوجه للذبح النظامي من خلال المسالخ التابعة للوزارة والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية الآمنة، مشيراً إلى أنه في ختام ورشة العمل تم الاتفاق على عمل خطة توعوية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار هذه الظاهرة.