"بيئة الطائف" تنظم ورشة عمل لأصحاب الحيازات الصغيرة من الإنتاج إلى التصنيع

جاءت ورشة العمل ضمن سلسلة من الورش تستمر لمدة ثلاثة أيام والمنعقدة في قاعة الأمير عبد المجيد بجمعية مراكز الأحياء بالطائف بهدف تعزيز قدرات منتجي الورد الطائفي من أجل تبني ممارسات زراعية أفضل خلال مرحلتي الإنتاج وما بعد الحصاد مما يسمح برفع الإنتاجية وجودة الإنتاج بمشاركة 20 مستفيداً من صغار المزارعين والمنتجين لزيت الورد وكذلك عدد من المرشدين والفنيين الزراعيين وممثلين عن الجمعيات التعاونية فيما يصاحبها عددٌ من الزيارات الميدانية من قبل خبراء "الفاو" لمزارع الورد الطائفي بالمحافظة.