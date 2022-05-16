"بيئة الطائف" تنظم ورشة عمل لأصحاب الحيازات الصغيرة من الإنتاج إلى التصنيع

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتزامن مع فعاليات مهرجان طائف الورد المقام حاليا في متنزه الردف ورشة عمل، بعنوان الممارسات الجيدة لأصحاب الحيازات الصغيرة من الإنتاج إلى التصنيع (ممارسات قبل – وبعد الحصاد) لنباتات الورد الطائفي ضمن مشروع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالتعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
جاءت ورشة العمل ضمن سلسلة من الورش تستمر لمدة ثلاثة أيام والمنعقدة في قاعة الأمير عبد المجيد بجمعية مراكز الأحياء بالطائف بهدف تعزيز قدرات منتجي الورد الطائفي من أجل تبني ممارسات زراعية أفضل خلال مرحلتي الإنتاج وما بعد الحصاد مما يسمح برفع الإنتاجية وجودة الإنتاج بمشاركة 20 مستفيداً من صغار المزارعين والمنتجين لزيت الورد وكذلك عدد من المرشدين والفنيين الزراعيين وممثلين عن الجمعيات التعاونية فيما يصاحبها عددٌ من الزيارات الميدانية من قبل خبراء "الفاو" لمزارع الورد الطائفي بالمحافظة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن الورد الطائفي من أهم المنتجات الزراعية بمحافظة الطائف، إذ يُزرع في أكثر من 900 مزرعة منتشرة في مناطق الهدا والشفا ووادي محرم وغيرها من المواقع.
وأكد القاضي، أن نشر الممارسات الجيدة وتدريب صغار المزارعين عليها من أهم الأولويات التنموية التي تسهم -بمشيئة الله- في تدريب المزارعين لزيادة إنتاجية المزارع وتحسين دخلهم.