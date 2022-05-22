"بيئة الطائف" تنفذ دورة الرفع المساحي واستخراج الخرائط

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية سيكون لها الأثر البالغ في تأهيل وزيادة المستوى الفني للعاملين في المجال المساحي التي تحقق أهداف وتطلعات الوزارة.