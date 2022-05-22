"بيئة الطائف" تنفذ دورة الرفع المساحي واستخراج الخرائط

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، صباح اليوم الأحد، دورة بعنوان "الرفع المساحي واستخراج الخرائط"، بإشراف مكتب التدريب بمنطقة جازان.
يشارك في الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام 31 موظفاً من منسوبي ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة والفروع والمكاتب التابعة لها بهدف رفع كفاءة اداء وتنفيذ الأعمال المساحية لدى المختصين ومواكبة تطلعات الوزارة في مجال الأعمال المساحية في القطاع الزراعي بما يلبي متطلبات التنمية الزراعية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية سيكون لها الأثر البالغ في تأهيل وزيادة المستوى الفني للعاملين في المجال المساحي التي تحقق أهداف وتطلعات الوزارة.
وأشار الغامدي، الى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حرصت على بناء القدرات في مجال المساحة والخرائط وإنتاج خرائط الأساس وتوفير الصور الجوية والفضائية وإنشاء نظام المعلومات والبيانات المكانية للأراضي الزراعية والموارد الطبيعية على المستوى الوطني ووضع السياسات والبرامج والخطط اللازمة لذلك وتنظيم ومتابعة وتقييم أداء الأعمال المساحية في القطاع الزراعي.