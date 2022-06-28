"بيئة العرضيات" تكرّم 3 من النحالين الحاصلين على جوائز دولية
كرّم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات المهندس عبدالله بن زبران الشمراني، 3 من النحالين بالمحافظة الحاصلين علي جوائز دولية في مسابقة لندن الدولية للعسل لعام ٢٠٢٢م، التي تصدّر فيها بالمراكز الأولى عددٌ من نحالي العرضيات.
جديرٌ بالذكر أن هذه المسابقة شارك فيها عديد من النحالين السعوديين وحصدوا أكثر من 40 ميدالية.
وبيّن "الشمراني" أن العسل في محافظة العرضيات يعد من الميز النسبية في المنطقة وخُصص له مهرجان سنوي يهدف لمساعدة النحالين على تسويق منتجاتهم وزيادة فرص استثمار النحالين في المنطقة في منتجات العسل وضمان المردود المالي الجيد لهم، مما يسهم في تطوير تربية النحل وصناعة العسل والصناعات التحويلية وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين المحليين، وهذا بالتأكيد يبرز أهمية عسل العرضيات بخصائصه الصحية الفريدة بفضل الطبيعة الجبلية، إضافة إلى دوره البيئي ودعماً للسياحة الجبلية، وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة قطاع النحل في المنطقة وهذا التكريم قدّم دعماً وتشجيعاً لهم وتحفيزاً لتقديم مزيدٍ من النجاحات.