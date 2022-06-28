"بيئة العرضيات" تكرّم 3 من النحالين الحاصلين على جوائز دولية

وبيّن "الشمراني" أن العسل في محافظة العرضيات يعد من الميز النسبية في المنطقة وخُصص له مهرجان سنوي يهدف لمساعدة النحالين على تسويق منتجاتهم وزيادة فرص استثمار النحالين في المنطقة في منتجات العسل وضمان المردود المالي الجيد لهم، مما يسهم في تطوير تربية النحل وصناعة العسل والصناعات التحويلية وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين المحليين، وهذا بالتأكيد يبرز أهمية عسل العرضيات بخصائصه الصحية الفريدة بفضل الطبيعة الجبلية، إضافة إلى دوره البيئي ودعماً للسياحة الجبلية، وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة قطاع النحل في المنطقة وهذا التكريم قدّم دعماً وتشجيعاً لهم وتحفيزاً لتقديم مزيدٍ من النجاحات.