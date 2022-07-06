"بيئة جدة" تطلق حملة "أضحيتي" التوعوية للراغبين في شراء الأضحية
أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، حملة "أضحيتي" التوعوية، التي تهدف إلى التعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية التمييز بين المواشي.
وتتضمن الحملةُ التعريفَ بطرق اختيار الأضحية، وضمان خلوها من الأمراض والطرق الصحيحة لحفظ اللحوم وسلامتها من التسمم، بالإضافة إلى حث المستفيدين على اختيار المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية؛ نظرًا لما تتميز به من وجود طاقم مدرب وفق أعلى المعايير وأطباء بيطريين للتأكد من سلامة الذبائح حفاظًا على صحة الجميع.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة اعتمد خطة عمل المسالخ في محافظة جدة لموسم حج 1443هـ، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين، بتهيئة مسلخ جدة الرئيسي (شرق الخط السريع)، ومسلخ سوق الأنعام المركزي (جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة)، ومسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وبيّنت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن المسالخ المعتمدة في جدة؛ ستعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى الـ8 مساءً.
وكانت أمانة محافظة جدة، قد اعتمدت 6 مواقع مؤقتة لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ؛ تخفيفًا على السكان ووفقًا للآلية المنظمة لهذا العمل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ حيث ستتوزع نقاط بيع الأنعام المؤقتة في أنحاء المحافظة، ويُسمح من خلالها بالبيع من السيارات المتنقلة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.
وأتاحت أمانة جدة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي"، لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10- 13 ذي الحجة وفق الاشتراطات المحددة، وبعد الحصول على التصاريح اللازمة؛ بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.