"بيئة جدة" تطلق حملة "أضحيتي" التوعوية للراغبين في شراء الأضحية

وكانت أمانة محافظة جدة، قد اعتمدت 6 مواقع مؤقتة لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ؛ تخفيفًا على السكان ووفقًا للآلية المنظمة لهذا العمل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ حيث ستتوزع نقاط بيع الأنعام المؤقتة في أنحاء المحافظة، ويُسمح من خلالها بالبيع من السيارات المتنقلة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.