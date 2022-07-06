"بيئة عسير" تنفذ أكثر من 300 جولة لأسواق النفع العام والمسالخ

وتهدف إلى التأكد من جاهزية الأسواق والمسالخ لاستقبال الأهالي في فترة عيد الأضحى، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا عليها، وسلامة الإجراءات المتبعة وانسيابية العمل وفق الشروط والمتطلبات، إضافة إلى الحفاظ على نظافة المكان وسلامة الجميع.