"بيئة عسير" تنفذ أكثر من 300 جولة لأسواق النفع العام والمسالخ

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، أكثر من 300 جولة لأسواق النفع العام والمسالخ في جميع المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة عسير.
شملت جولات فرق التفتيش والمراقبة الميدانية التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بعسير، أسواق الخضار والفواكه والمواشي والأعلاف والمسالخ منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى اليوم.
وتهدف إلى التأكد من جاهزية الأسواق والمسالخ لاستقبال الأهالي في فترة عيد الأضحى، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا عليها، وسلامة الإجراءات المتبعة وانسيابية العمل وفق الشروط والمتطلبات، إضافة إلى الحفاظ على نظافة المكان وسلامة الجميع.
وشددت فرق الرقابة على إزالة التشوهات البصرية بالأسواق والتأكد من سلامة المواشي وخلوها من الأمراض المعدية، ونظافة المسالخ بشكل عام والحظائر وأماكن الذبح.
يذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير قد خصص ما يقرب من 400 موظف للعمل في مسالخ المنطقة خلال فترة عيد الأضحى المبارك؛ منهم أكثر من 50 مراقبًا و30 طبيبًا و120 جزارًا، فيما توزّعت بقية الأرقام على المحاسبين والعمالة والحراسات.