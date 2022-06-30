"بيئة مكة" تعتمد خطة "مسالخ جدة" خلال موسم الحج

يذكر أن هناك خططًا تنظيمية؛ لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى عبر خطة عمل معدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة المقبلة، تتضمن: تطوير مرافق المسالخ والاشتراطات الفنية والصحية، وتوزيع العمالة والجزارين، وتنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات والآليات المستخدمة.