"بيئة مكة" تفتتح الدورة 22 للعاملين في تسويق وتداول المبيدات والأسمدة

افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، الدورة التدريبية 22، التي تنظمها إدارة الإنتاج النباتي بالوزارة، للمهندسين والفنيين الزراعيين والعاملين في مجال تسويق وتداول المبيدات والأسمدة الزراعية
تأتي هذه الدورة التدريبية التي تستمر لخمسة أيام، في مقر الفرع بجدة، تحت إشراف الإدارة العامة للثروة النباتية، وتمنح من يجتازها رخصة مزاولة مهنة لمدة ثلاث سنوات بناءً على المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام المبيدات لدول مجلس التعاون الخليج العربية.
وتهدف الدورة إلى التوعية بأنظمة المبيدات الزراعية، والتعريف بأخلاقيات المهنة ومزاولتها، والتعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات، والتدريب على الممارسات السعودية الجيدة "سعودي جاب" والتعريف بالإرشادات الصحيحة للتعامل مع المبيدات الزراعية، وشرح شهادات التسجيل والتحليل الكيميائية، وكيفية المكافحة المتكاملة لها، وأنواع المبيدات والأسمدة وتحضيراتها وطرق تخزينها وبيعها.