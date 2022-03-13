"بيئة مكة" تفتتح الدورة 22 للعاملين في تسويق وتداول المبيدات والأسمدة

وتهدف الدورة إلى التوعية بأنظمة المبيدات الزراعية، والتعريف بأخلاقيات المهنة ومزاولتها، والتعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات، والتدريب على الممارسات السعودية الجيدة "سعودي جاب" والتعريف بالإرشادات الصحيحة للتعامل مع المبيدات الزراعية، وشرح شهادات التسجيل والتحليل الكيميائية، وكيفية المكافحة المتكاملة لها، وأنواع المبيدات والأسمدة وتحضيراتها وطرق تخزينها وبيعها.