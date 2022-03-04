"بيئة مكة" تنظم ماراثون جدة بمشاركة أكثر من 470 متسابقًا

كرّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مساء اليوم، المشاركين في فعالية "سباق ماراثون جدة" التي حصل فيها محمد شاوين على المركز الأول من فئة الرجال، وحصلت فاطمة الراضي على المركز الأول من فئة النساء، وحصل الطفل محمد الزهراني على المركز الأول من فئة الأطفال.
كما كانت هناك عدة جوائز؛ منها جائزة لأكبر وأصغر متسابق، وتكريم لجميع الجهات المشاركة؛ وهي: محافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، ومرور محافظة جدة، وفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة.
وكان السباق قد انطلق مساء اليوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 470 متسابقًا في جدة، وكان الماراثون مصاحبًا لفعاليات منتدى المياه السعودي 2022 والمقام بالرياض، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أمن واستدامة المياه وما يترتب عليها من تحديات؛ حيث يعتبر المنتدى أحد أهم المناسبات محليًا ودوليًا لالتقاء قادة القطاع والخبراء في قطاع المياه لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية "2030".
وأوضح "الغامدي" أن "سباق الماراثون بكورنيش جدة يصادف اليوم العالمي للمشي الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتعزيز مفهوم ثقافة المشي أيضًا".
الجدير بالذكر أن منتدى المياه السعودي يهدف إلى جمع المطورين والمستثمرين والعلماء والباحثين في قطاع المياه مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، متمثلة في: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والمؤسسة العامة للري، لتقديم خبراتهم واستراتيجياتهم تجاه التوجهات الإقليمية والدولية للوصول إلى حلول تكاملية وشمولية للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وتستعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير مشاريع المياه تتوافق مع احتياجات المملكة العربية السعودية، وتساهم في مواجهة التحديات، إضافة إلى ذلك يعرض المنتدى السعودي للمياه فرصًا استثمارية لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع القطاع الخاص والمحلي والدولي للمساهمة في تطوير القطاع.