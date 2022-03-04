"بيئة مكة" تنظم ماراثون جدة بمشاركة أكثر من 470 متسابقًا

الجدير بالذكر أن منتدى المياه السعودي يهدف إلى جمع المطورين والمستثمرين والعلماء والباحثين في قطاع المياه مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، متمثلة في: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والمؤسسة العامة للري، لتقديم خبراتهم واستراتيجياتهم تجاه التوجهات الإقليمية والدولية للوصول إلى حلول تكاملية وشمولية للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وتستعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير مشاريع المياه تتوافق مع احتياجات المملكة العربية السعودية، وتساهم في مواجهة التحديات، إضافة إلى ذلك يعرض المنتدى السعودي للمياه فرصًا استثمارية لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع القطاع الخاص والمحلي والدولي للمساهمة في تطوير القطاع.