"بيئتنا مسؤوليتنا".. مبادرة "كشافة طابة" ضمن أسبوع البيئة السعودي ٢٠٢٢م

وقال مدير مكتب رواد كشافة الجبلين بطابة طلال بن حمود الشمري: إن رؤية المملكة 2030 وضعت في اهتماماتها حماية البيئة والموارد الطبيعية؛ كونها تُعد من الواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية، عوضًا عن المسؤولية تجاه الأجيال القادمة، وباعتبارها مقومًا أساسيًا من مقومات جودة الحياة.