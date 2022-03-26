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"بيئتنا مسؤوليتنا".. مبادرة "كشافة طابة" ضمن أسبوع البيئة السعودي ٢٠٢٢م
شهدت زراعة 30 شتلة من شجر السدر والطلح في 30 دقيقة
أطلقت كشافة طابة اليوم، مبادرة "بيئتنا مسؤوليتنا" بحضور رئيس مركز إمارة مدينة طابة شاكر العنزي، وبرعاية من مكتب رواد كشافة الجبلين بطابة.
وانطلقت المبادرة في جبال سلمى الواقعة على بعد 80 كلم شرق مدينة حائل، بمشاركة أصدقاء الكشافة، وطلاب مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية، وكبار السن؛ حيث يأتي البرنامج ضمن أسبوع البيئة السعودي ٢٠٢٢م.
وقال مدير مكتب رواد كشافة الجبلين بطابة طلال بن حمود الشمري: إن رؤية المملكة 2030 وضعت في اهتماماتها حماية البيئة والموارد الطبيعية؛ كونها تُعد من الواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية، عوضًا عن المسؤولية تجاه الأجيال القادمة، وباعتبارها مقومًا أساسيًا من مقومات جودة الحياة.
وأوضح "الشمري" أن هذه المبادرة هي أولى المراحل؛ حيث تمت زراعة 30 شتلة من شجر السدر والطلح في 30 دقيقة.