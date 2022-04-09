"بيوتهم ما تتصور".. حملة رمضانية لترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة

أطلقت جمعية ترميم بالمنطقة بالشرقية حملة "بيوتهم ما تتصور" خلال شهر رمضان المبارك لحث أفراد المجتمع على المشاركة في تغطية تكاليف ترميم وتأثيث أكبر عدد من منازل الأسر الأشد حاجة من مستهدفها لعام 2022م ترميم 120 منزلاً .
وصرح المدير التنفيذي للجمعية علي الأسمري أن الحملة تهدف ترميم وتأثيث المنازل المستهدفة بمتوسط تكلفة ترميم المنزل الواحد 55 ألف ريال والتأثيث 15 ألف ريال بإجمالي70 ألف ريال، كما تهدف الحملة إلى استقطاب شركاء جدد يساهمون معها في مهمتها، وتسعى الحملة لإشراك الشركات والمؤسسات والتعامل معها لتحقيق الهدف الأسمى في توفير حياة كريمة للأسر الأشد حاجة.
وأكد "الأسمري" على أن تفاعل وسائل الإعلام المؤثرين ومشاركتهم في الحملة ساهم في تفاعل أفراد المجتمع وحرصهم على المشاركة والدعم لإسعاد الأسر المحتاجة.
وأوضح "الأسمري" أن الحملة استخدمت عبارات واقعية تحكي واقع منازل الأسر المستفيدة مثل عبارات "ما تتصور حياتهم"، وما تتصور ضيقتهم بس تصور تسعدهم!"، "ما تتصور معاناة أمنا الأرملة وأيتامها في بيتهم!"، "#بيوتهم_ما تتصور لأن الصورة أكبر"، ويأتي ذلك تعبيراً عن واقع الأسر وما يعيشونه في منازلهم وافتقارها لأدنى مقومات الحياة الكريمة.
يشار إلى أن حملة "بيوتهم ما تتصور" تأتي امتداداً لحملاتها السابقة في الأعوام الماضية والتي ساهمت في تغطية تكاليف قرابة 54 منزلًا وحققت أكثر من 20 شراكة مع منشآت القطاع الخاص وتم الوصول 14 مليون مشاهدة وشارك فيها أكثر من 30,640 متبرعًا ومتبرعة داعمًا من الأفراد ومكن فيها أكثر من 54 متطوعًا ومتطوعة من الإعلاميين وغيرهم من خلال 1620 ساعة تطوعية.