"بيوتهم ما تتصور".. حملة رمضانية لترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة

يشار إلى أن حملة "بيوتهم ما تتصور" تأتي امتداداً لحملاتها السابقة في الأعوام الماضية والتي ساهمت في تغطية تكاليف قرابة 54 منزلًا وحققت أكثر من 20 شراكة مع منشآت القطاع الخاص وتم الوصول 14 مليون مشاهدة وشارك فيها أكثر من 30,640 متبرعًا ومتبرعة داعمًا من الأفراد ومكن فيها أكثر من 54 متطوعًا ومتطوعة من الإعلاميين وغيرهم من خلال 1620 ساعة تطوعية.